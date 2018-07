Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Il nuovo capitolo didiretto da David Gordon Green apparirà al Convention Center di San Diego durante il Comic-Con, come confermato dalla stessa star del film, ovvero

“Ci vediamo in Sala H” ha twittato l’attrice. La Universal Pictures e la Blumhouse presenteranno il film venerdì 20 luglio. Non sappiamo se altre personalità appariranno sul palco della Sala H, ma è presumibile che almeno David Gordon Green e il co-sceneggiatore Danny McBride possano affiancare Jamie Lee Curtis durante l’evento.

Ovviamente vi terremo aggiornati.

It’s totally official, HALLOWEEN and I will be at this year’s San Diego Comic-Con! See you in Hall H! #HalloweenMovie #SDCC pic.twitter.com/CY92hrhxyw

— Jamie Lee Curtis (@jamieleecurtis) July 2, 2018