tempo di lettura 1'

Il Comic-Con di San Diego replica quanto fatto l’anno scorso e conferma la seconda edizione di, una serata tutta dedicata al cinema horror.

Alla prima edizione, ricorderete, abbiamo partecipato anche noi di BadTaste: in tale occasione furono mostrate le prime scene di It: Capitolo Uno, il primo teaser di The Nun – La Vocazione del Male e la prima proiezione integrale di Annabelle: Creation.

L’edizione 2018, come riportato da Deadline, sarà incentrata su The Nun – La Vocazione del Male, in arrivo a settembre nei cinema italiani. Ci sarà anche una presentazione dedicata a IT: Capitolo Due, ma alla luce del fatto che le riprese sono appena cominciate è improbabile che venga mostrato del materiale.

Il sito conclude dicendo che potrebbero esserci annunci e comparse a sorpresa.

L’appuntamento fissato al 18 luglio.