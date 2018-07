Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

tempo di lettura 1'

Nonostante il remake del 2010 non sia riuscito a dare vita a un nuovo filone, è ovvio affermare che quella disia una delle saghe horror più amate di sempre e che il suo protagonista principale, il “boogeyman”sia una delle icone cinematografiche più riconoscibili (e non soltanto dagli amanti dell’orrore).

Durante un Q&A al Fandemic Tour Sacramento (via CB.com), Robert Englund, colui che ha vestito i panni del personaggio di cui sopra, ha spiegato il perché della longevità dell’epopea inaugurata dal film di Wes Craven.

Mi piacerebbe poter assumermi tutti i meriti del successo di queste pellicole, ma la ragione pura e semplice è che si tratta di film universali perché gli incubi sono un fattore universale. Come i sogni. Non so se siete consapevoli del fatto che a prescindere dal dove ci troviamo, possiamo starcene in un igloo o a fare surf alle Hawaii o in un piccolo villaggio in Africa, tutti facciamo dei sogni o abbiamo degli incubi […] A Nightmare on Elm Street è diventato subito qualcosa di universale proprio per questa ragione.