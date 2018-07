tempo di lettura 1'

Secondo quanto riportato da StarWarsNews.net parte delle riprese di(diretto da J.J. Abrams) si terranno presso i Cardington Airship Sheds di Bedforshire, in Regno Unito.

Gli enormi capannoni in precedenza erano serviti per dare vita alla base ribelle su Yavin IV, vista per la prima volta in Una Nuova Speranza e di recente in Rogue One: a Star Wars Story.

C’è quindi la possibilità che rivedremo tale location anche in Episodio IX? Probabilmente è presto per dirlo. Gli enormi spazi dei capannoni possono essere adattati a qualsiasi ambiente e ambientazione.

In attesa di ulteriori notizie diteci cosa ne pensate nei commenti! Vi piacerebbe rivedere la base di Yavin IV?

Diretto da J.J. Abrams, già alla regia di Star Wars: Il Risveglio della Forza, Star Wars: Episodio IX uscirà nelle sale americane il 20 dicembre 2019.