Si parla da parecchio tempo di un possibile ritorno dinei panni dinel nono episodio di

Ovviamente si è sempre trattato di semplici rumour non corroborati da fatti, cosa che vale anche in questo caso se non fosse per un particolare concorso di fattori.

L’attore era infatti nel cartellone degli ospiti del Saskatchewan Entertainment Expo, ma ha dovuto “dar buca” per via di un non meglio precisato “film schedule conflict”. Considerato che le riprese di Star Wars 9 cominceranno a breve e che si protrarranno per svariate settimane, potrebbe essere questo il motivo della cancellazione dell’apparizione alla manifestazione in programma a settembre.

Già a margine della MegaCon Orlando di qualche tempo fa, era emerso che la star, classe 1937, stava seguendo un particolare regime salutare per “rimettersi in forma” analogamente a quanto fatto dalla compianta Carrie Fisher per tornare nei panni di Leia Organa.

Ovviamente terremo gli pcchi bene aperti per verificare gli eventuali sviluppi. Ammesso che ce ne siano.

Diretto da J.J. Abrams, già alla regia di Star Wars: Il Risveglio della Forza, Star Wars: Episodio IX uscirà nelle sale americane il 20 dicembre 2019.