Secondo quanto riportato da Deadline sarebbe in trattative per il ruolo da protagonista in, nuovo progetto prodotto da John Krasinski.

Se le trattative andranno a buon fine l’attore vestirà i panni di Marc Rich, miliardario fuggiasco accusato dal tribunale federale nel 1983 di 65 capi di imputazione tra cui evasione fiscale. Morto nel 2013 all’età di 78 anni, Rich ricevette il perdono dal Presidente Bill Clinton durante il suo ultimo giorno di mandato presidenziale.

La pellicola sarà basata sul libro “The King of Oil: The Secret Lives of Marc Rich” scritto da Daniel Ammann. Alla produzione troviamo Krasinski e Allyson Seeger con la Sunday Night Productions insieme a Vincent Sieber e Uri Singer. Alla sceneggiatura ci saranno invece Joe Shrapnel e Anna Waterhouse.