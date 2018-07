tempo di lettura 1'

Uscirà l’11 luglio nei cinema italiani, il film di Nicolai Fuglsig con Chris Hemsworth e Michael Shannon distribuito da 01 in collaborazione con Leone Film Group.

Per l’occasione, BadTaste.it insieme a Stardust vi regalano i biglietti per andare a vedere il film gratuitamente in tutta Italia dall’11 al 15 luglio.

Ottenere le coppie di biglietti è semplicissimo: basta cliccare sul link sottostante, attivare un account su Stardust, scegliere il cinema e riservare i biglietti.

Questa la sinossi del film: