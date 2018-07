Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pocket (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Reddit (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Google+ (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

tempo di lettura 2'

Alla stregua di Ant-Man, anche il suo sequel –– avrà degli indizi sul futuro dell’Universo Cinematografico Marvel disseminati nel Regno Quantico.

Nel primo film compariva per pochissimi secondi la silhouette di Janet Van Dyne (lasciando intendere che la madre di Hope fosse dispersa proprio in quel regno), e a giudicare dalle parole di Kevin Feige anche nel secondo vedremo qualcosa:

Come per il primo film ci sono indizi nel Regno Quantico su altre possibilità e cose. Parlo proprio di singole inquadrature.

Il regista Peyton Reed ha poi fatto eco alle parole del produttore: Sì, abbiamo posto delle basi per degli sviluppi lì dentro. Per il primo film è stato con il Blu-Ray che la gente ha iniziato a fare pausa e a dire: “Aspetta, vedo un riflesso. Quella è Wasp? È Janet?”. Il Regno Quantico intimidisce perché la bella notizia è quella cattiva: è infinito e può diventare qualunque cosa desideri.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

Al fianco di Paul Rudd, Michael Pena, Michael Douglas ed Evangeline Lilly, troviamo Laurence Fishburne, Walton Goggins, Randall Park, mentre Hannah John-Kamen interpreterà la cattiva del film Ghost e Michelle Pfeiffer sarà Janet Van Dyne.

Questa la sinossi:

Nel film Marvel Ant-Man and The Wasp Scott Lang deve affrontare le conseguenze delle proprie scelte sia come supereroe sia come padre. Mentre è impegnato a gestire la sua vita familiare e le sue responsabilità come Ant-Man, si vede assegnare una nuova e urgente missione da Hope van Dyne e dal Dr. Hank Pym. Scott dovrà indossare ancora una volta la sua tuta e imparare a combattere al fianco di Wasp, mentre la squadra cercherà di far luce sui segreti del proprio passato.