tempo di lettura 2'

Se avete visto(cosa statisticamente molto probabile, visti gli incassi) e conoscete Lost non sarete affatto meravigliati dall’accostamento fatto da Evangeline Lilly durante la promozione stampa di

L’attrice, co-protagonista del cinecomic in uscita a metà agosto in Italia nonché volto di Kate nello show ABC ideato da Jeffrey Lieber, J. J. Abrams e Damon Lindelof, ha parlato delle due produzioni rispondendo a una domanda di CB.com in materia di finali controversi.

Lost è stato più controverso. Penso che il finale di Avengers abbia devastato le persone, ma ritengo che quello di Lost sia stato più controverso. C’è chi l’ha amato e c’è chi l’ha odiato, erano tutti un po’ confusi. Non avevano capito cosa fosse accaduto. Mentre penso sia decisamente più comprensibile afferrare quello che è successo al termine di Avengers.

Qualche giorno fa, parlando di Avengers 4, Evangeline Lilly aveva fatto un altro parallelo con la seminale serie tv afermando che la pellicola dei Marvel Studios “Andrà in zona Lost”.

Quando ho saputo di Infinity War e Avengers 4 e della strada che volevano percorrere ho cominciato a provare come una sensazione di déjà vu derivante dall’aver partecipato a Lost. Si sta andando proprio nella direzione della quarta stagione di Lost. Dove tutto sta per cambiare e la solidità del terreno sotto ai tuoi piedi comincia a venir meno. E, chiaramente, Ant-Man e Wasp avranno un ruolo fondamentale in tutto ciò.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

LEGGI ANCHE

Gli Avengers torneranno in due film che sono stati girati consecutivamente in circa 9 mesi nel corso del 2017. Il primo capitolo, Avengers: Infinity War, arriverà negli Usa il 27 aprile 2018. Il secondo capitolo, ancora senza titolo, uscirà il 3 maggio 2019.

I due film sono diretti da Anthony e Joe Russo e scritti da Christopher Markus e Stephen McFeely. Tra i produttori esecutivi anche Jon Favreau, regista dei primi due Iron Man.

I film sono stati girati interamente in IMAX con l’ausilio delle nuove macchine da presa targate ARRI – le stesse che i fratelli Russo hanno impiegato per le riprese di Captain America: Civil War, anche se solo per alcune sequenze.

Tra i componenti del cast d’eccezione citiamo Robert Downey, Chris Evans, Chris Hemsworth, Mark Ruffalo, Scarlett Johansson, Elizabeth Olsen, Paul Bettany, Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, Bradley Cooper, Vin Diesel, Pom Klementieff, Karen Gillan, Benedict Cumberbatch, Tom Holland, Sebastian Stan, Chadwick Boseman, Cobie Smulders, Benedict Wong, Letitia Wright, Danai Gurira, Winston Duke, Tom Hiddleston, Benicio Del Toro, Tom Vaughan-Lawlore e Josh Brolin.