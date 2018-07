tempo di lettura 1'

, attore irlandese, è venuto a mancare in questi giorni a causa di una polmonite. Si è spento a Santa Barbara, aveva 77 anni.

L’interprete, noto principalmente al grande pubblico per aver vestito i panni dell’antagonista Pieter Vorstedt (braccio destro di Arjen Rudd) in Arma Letale 2 (1989), ha un curriculum di tutto rispetto: nel 1999 aveva condiviso lo schermo con Arnold Schwarzenegger in Giorni contati – End of Days, oltre ad essere apparso in ben tre film di Terry Gilliam, ovvero Jabberwocky (1977), I Banditi del Tempo e Brazil.

Recentemente, nel 2006, era apparso anche in un breve cammeo in Pirati dei Caraibi: La Maledizione del Forziere Fantasma nei panni di un aspirante pirata.

FONTE: THR