Quello di Jeff Goldblum inè praticamente un cammeo.

A distanza di molti anni dal suo addio a Ian Malcolm, l’attore è tornato a vestire i panni del personaggio nel film di J.A. Bayona per poco più di una comparsa.

Interrogato sulla possibilità che avesse un ruolo più esteso, il produttore e sceneggiatore Colin Trevorrow ha spiegato a Empire:

Non è mai stata una possibilità, mi sarebbe sembrato scontato e forzato. Finto. Come un sforzo degli sceneggiatori di inserire un personaggio che amano nella storia. Nutro così tanto rispetto verso questi personaggi che non avrei voluto fargli fare nulla che non fossero naturalmente disposti a fare.

Per il terzo e ultimo capitolo della trilogia c’è la possibilità che tornino altre “vecchie glorie”, ovvero Laura Dern e Sam Neill. “Anche io mi sentirei tradito [se non tornassero]” aveva ammesso il regista in un’intervista con MTV risalente ad alcuni giorni fa.