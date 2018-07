tempo di lettura 2'

A quasi sette mesi dall’uscita di, il problematico cinecomic corale della Warner Bros., si torna a parlare del “baffogate”.

Ricorderete che nei giorni in cui il blockbuster era in lavorazione, anzi, nello specifico, durante la lunga sessione di riprese aggiuntive tenuta da Joss Whedon, una questione molto discussa è stata quella relativa ai baffi di Henry Cavill. Dal momento che i reshoot del film si sono sovrapposti agli impegni di Cavill sul set di Mission: Impossible 6, l’attore ha dovuto tenere i suoi baffi e la produzione del cinefumetto DC ha provveduto a rimuoverli digitalmente tramite interventi di post-produzione. Un’operazione non semplicissima, come vi abbiamo spiegato in questo articolo.

Fra l’ironia degli utenti social e quella dello stesso Zack Snyder, a finire sul banco degli imputati sono stati la Paramount e Christopher McQuarrie, il regista di Fallout, accusati di aver quasi agito come “ripicca” nei confronti della “rivale”. A margine dell’inizio della promozione stampa del sesto Mission: Impossible, su richiesta di un follower, il regista ha voluto puntualizzare una cosa: che la produzione di Fallout ha fatto il possibile per cercare di andare incontro alla Warner cercando di conciliare le esigenze produttive delle due pellicole e che l’esito del tutto non dipende certo da loro. La questione verrà, oltretutto, affrontata in maniera più approfondita durante il podcast che verrà pubblicato da Empire.

I will talk about that in detail with @ChrisHewitt on the @empiremagazine spoiler podcast. The short answer: We made every effort to accommodate JL without negatively impacting our movie. There’s was nothing we could do. https://t.co/5SfrY2zVc9 — Christopher McQuarrie (@chrismcquarrie) 4 luglio 2018

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

La regia è di Zack Snyder, che ha dovuto lasciare il progetto in piena post-produzione a causa di una tragedia famigliare. Joss Whedon ha supervisionato il film in sua vece.

Alimentato dalla sua rinnovata fiducia nell’umanità e ispirato dal gesto d’altruismo di Superman, Bruce Wayne chiede aiuto alla sua ritrovata alleata Diana Prince, per affrontare un nemico ancora più temibile. Insieme, Batman e Wonder Woman si mettono subito al lavoro per trovare e assemblare una squadra di metaumani pronti a fronteggiare questa nuova minaccia. Ma nonostante la formazione di questa alleanza di eroi senza precedenti – Batman, Wonder Woman, Aquaman, Cyborg e Flash – potrebbe essere già troppo tardi per salvare il pianeta da un attacco di proporzioni catastrofiche.

Il film è uscito nelle sale il 23 novembre 2017.