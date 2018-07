tempo di lettura 3'

, l’ultimo successo ditratto dall’omonimo romanzo di, si appresta a uscire in home video tanto negli Stati Uniti, quanto in Italia.

Nel nostro paese sarà disponibile dall’11 luglio su tutte le piattaforme digitali – iTunes, Youtube, Google Play, TIMvision, Chili, Rakuten TV, PlayStation Store, Microsoft Film & TV – per poi arrivare su supporto fisico il 12 settembre.

A margine della release in Digital HD americana EW ha pubblicato un breve estratto dagli extra incentrato su una scena che ha colpito un po’ tutti: quella in cui i protagonisti della pellicola finiscono dentro Shining.

A margine del video, che vi proponiamo qua sotto, il popolare magazine propone anche alcune dichiarazioni di Steven Spielberg che trovate dopo il player.

Il regista ha parlato tanto del primo incontro avvenuto con Stanley Kubrick, quanto della realizzazione del passaggio di Ready Player One ambientato nel film del collega (e amico).

Si è trattata di un’esperienza all’insegna della nostalgia per me perché è stato proprio su quel set, che ho riallestito poi per Ready Player One, che ho incontrato Stanley per la prima volta. Quel gigantesco salone dell’Overlook col caminetto, è lì che, nel 1979, ho conosciuto Kubrick, durante la mia visita ai teatri di posa degli Elstree Studios dove stavano costruendo i set dei Predatori dell’Arca Perduta. Avevo saputo che Stanley era lì perché il suo set era pronto e stava pianificando le riprese, quindi chiesi se potevo incontrarlo. L’area era così come potete vederla nel film, ma non stavano ancora girando. Stanley aveva una miniatura dell’ambientazione messa sul tavolino dove era piazzata la macchina da scrivere e, impiegando una macchina fotografica Nikon con delle lenti periscopiche invertite, stava scattando delle foto a delle figurine fatte con dei legnetti. Stava facendo delle prove per gli angoli di ripresa. L’ho guardato e ho detto “Ma hai a disposizione questo set e lavori alle riprese impiegando una miniatura?”. Lui mi rispose “Sì, perché, c’è qualcosa che non va?”. Era una persona molto calorosa e cortese. Aveva visto i miei film e, quella sera, m’invitò a cena a casa sua. Da quel giorno siamo rimasti amici per 19 anni, fino al giorno della sua morte […] La scena [di Ready Player One, ndr.] è una combinazione di set costruiti fisicamente e altri allestiti digitalmente. Abbiamo costruito gli ascensori e il corridoio che porta ai medesimi, ma l’ambiente principale dell’Overlook, quello col caminetto appunto, è stato creato digitalmente.