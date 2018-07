tempo di lettura 1'

That Hashtag Show – il primo sito ad annunciare cheavrebbe avuto un ruolo nel film di– riporta oggi che accanto all’attore potrebbe esserci anche

Il ruolo per cui la produzione starebbe cercando la star di Avengers e Wind River è quello del detective Twitch Williams, che si unirà all’antieroe protagonista per rintracciare l’assassino della figlia.

Vi terremo aggiornati su tutti gli sviluppi.

Al momento, ricordiamo, il film è in pre-produzione e una data d’uscita non è stata ancora fissata. Le riprese su un budget di circa 10 milioni di dollari (dato da confermare) partiranno entro la fine dell’anno.

Creato dallo stesso McFarlane nel 1992, e distribuito dalla Image Comics, Spawn è la storia di All Simmons, killer dei servizi segreti americani ucciso dalla stessa CIA e ritornato sulla Terra grazie a un patto con il demone Malebolgia, incontrato all’inferno. In cambio di poteri sovrannaturali, dovrà far strada alle armate infernali verso il paradiso: Simmons si ribella a ciò, e così finisce per ritrovarsi sulla terra, con poteri sovrannaturali limitati (il suo corpo è composto da necroplasma autorigenerante, e indossa una armatura senziente dalle incredibili facoltà) e braccato dalla Cia, dalle forze del Paradiso e da quelle dell’Inferno. Userà i suoi poteri per aiutare i diseredati…

Nel 1997 un primo film di Spawn, con Michael Jai White, John Leguizamo e Martin Sheen, incassò 87.8 milioni di dollari in tutto il mondo.