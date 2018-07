tempo di lettura 2'

Il fandom dinon è di certo nuovo a reazioni eccessive.

Chi è un po’ più in là con gli anni ricorderà, probabilmente, le critiche all’Impero Colpisce Ancora, che qualche mese fa abbiamo anche riportato per evidenziare gli “strani parallelismi” con le obiezioni mosse a Gli Ultimi Jedi oppure quelle indirizzate ai prequel scritti e diretti da George Lucas.

Certo, tanto nel primo quanto nel secondo caso, non c’erano i social media a fare da cassa di risonanza a queste “minoranze rumorose”, ma questo non significa un livello minore di molestia.

Fra i più bersagliati in passato troviamo Ahmed Best, l’interprete di Jar Jar Binks, personaggio che definire… “controverso” sarebbe riduttivo.

A quasi un anno dal ventennale della release di La Minaccia Fantasma, Best ha rivelato via Twitter di aver meditato il suicidio proprio per via dello stress che, a 25 anni circa di età, si è ritrovato a dover sostenere a causa delle pesanti critiche ricevute al tempo.

Ecco il post, accompagnato da una foto in cui lo vediamo insieme a suo figlio, che definisce “il regalo ricevuto per essere sopravvissuto”, scattata nel posto in cui aveva deciso di togliersi la vita.

20 years next year I faced a media backlash that still affects my career today. This was the place I almost ended my life. It’s still hard to talk about. I survived and now this little guy is my gift for survival. Would this be a good story for my solo show? Lemme know. pic.twitter.com/NvVnImoJ7N — Ahmed BEst (@ahmedbest) 3 luglio 2018

Lots of love to you Ahmed. I think there are many of us who’d get quite alot from hearing your story. — Rian Johnson (@rianjohnson) 3 luglio 2018

