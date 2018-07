Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Nel corso di una recente intervista con SYFYWire ha parlato della possibilità di riportare al cinema. L’attrice, interprete di Beverly Switzler nel film del 1986, ha svelato di aver proposto un’idea ai Marvel Studios e di essere ottimista a riguardo.

“Non so, ma sto cercando di far partire il progetto. Vedremo, ci sto provando” ha ammesso.

Howard il Papero ha avuto un cammeo in Guardiani della Galassia e secondo Thompson un film con le tecnologie di oggi potrebbe funzionare:

Quando abbiamo girato Howard il Papero non c’era la CGI, non c’era uno script o la macchina della Marvel alle spalle. Credo che abbiano un leggero appetito per un film, viste le comparse in Guardiani della Galassia.