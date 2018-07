Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

È da oggi nei cinema, il prequel del noto franchise diretto da Gerard McMurray con Y’Lan Noel, Lex Scott Davis, Joivan Wade, Luna Lauren Velez e Marisa Tomei.

Per la prima volta nella storia del franchise, il film contiene due scene nel corso dei titoli di coda: una, nello specifico, collega il prequel al primo capitolo della serie; la seconda, invece, rimanda direttamente alla serie tv attualmente in sviluppo.

CB ce ne regala una descrizione:

Nella seconda, un uomo usa una macchina per lavorare un pezzo di metallo, che si scopre essere una maschera terrificante. Si tratta di un teaser per la serie in 10 episodi che andrà in onda negli Stati Uniti dal 4 settembre.

Dovrebbe essere la prima volta che una scena nei titoli di coda di un film rimanda ad una serie televisiva.

Cosa ne pensate? Avete visto le due scene al cinema?

Questa la sinossi:

Per abbassare il tasso di criminalità al di sotto dell’uno per cento nel resto dell’anno, i nuovi Padri Fondatori d’America (NFFA) testano una teoria sociologica che lascia sfogare l’aggressività per una notte in una comunità isolata. Ma quando la violenza degli oppressori incontra la rabbia degli emarginati, il contagio esploderà dai confini della città di prova e si diffonderà in tutta la nazione.