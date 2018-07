tempo di lettura 2'

Dopo la turbolenta lavorazione (e distribuzione) di, sembra chesia già orientato verso un nuovo film.

Il regista avrebbe rivelato la notizia in occasione di una Masterclass al Brussels International Film Festival, ovvero che il suo prossimo film sarà Mr. Vertigo. Come per Don Chisciotte, non si tratta di una storia originale, ma dell’adattamento di un libro, l’omonimo romanzo di Paul Auster, in sviluppo già dal 2011.

Le opere di Auster non sono nuove all’universo cinematografico, essendo egli l’autore di La musica del caso (da cui è stato tratto l’omonimo film) e avendo collaborato come sceneggiatore ad altri progetti cinematografici.

Quanto all’ultima fatica del regista, il film sarà nei cinema a ottobre grazie a M2 Pictures.

Questa la trama del romanzo: