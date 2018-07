tempo di lettura 2'

Come da tradizione, a due settimane dall’inizio del Comic-Con di San Diego l’organizzazione inizia a diffondere il programma un giorno alla volta: oggi tocca al programma di, decisamente più consistente dal punto di vista cinematografico rispetto al giorno precedente

Dopo una serie di panel televisivi e quello celebrativo per i 10 anni della webserie Dr. Horrible’s Sing-Along Blog (alla presenza di Joss Whedon) ad aprire le danze cinematografiche sarà la Universal Pictures che proporrà Glass e Halloween con registi e cast. Qualcosa ci dice che M. Night Shyamalan approfitterà dell’occasione per mostrare il primo trailer del film con James McAvoy, Samuel L. Jackson e Bruce Willis. Ci sarà spazio per sorprese? Vedremo.

La Paramount seguirà con una presentazione bella corposa (di un’ora!) tutta dedicata a Bumblebee, lo spin-off di Transformers che nel nostro paese sarà distribuito dalla 20th Century Fox. Saranno presenti il regista Travis Knight, la star del film Hailee Steinfeld e altri componenti del cast.

Chiuderà la serata (prima di Preacher) la Sony, che proporrà al pubblico – come già annunciato nei giorni scorsi – due progetti prodotti in associazione con la Marvel: Venom e Spider-Man: Un Nuovo Universo. Nel caso del film d’animazione scritto da Phil Lord è possibile che lo studio decida di annunciare tutto il cast vocale (che dovrebbe essere composto da nomi di grande rilievo). Ci sarà una sorpresa a tema Spider-Man: Fra From Home? Lo scopriremo…

VENERDÌ 20 LUGLIO

3:45pm – 4:45pm (00.45 – 1.45 ora italiana) | Universal Pictures’ Glass and Halloween

5:00pm – 6:00pm (2.00am – 3.00am ora italiana) | Bumblebee

6:15pm – 7:15pm (3.15am – 4.15am ora italiana) | Sony Pictures Panel

