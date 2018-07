tempo di lettura 2'

Come sappiamo, nuovo film Disney in arrivo nelle nostre per le feste natalizie, ha subito un lungo periodo di riprese aggiuntive curate dal regista(Captain America: Il Primo Vendicatore).

Ora, secondo quanto riportato da Deadline Johnston avrebbe firmato per essere ufficialmente il co-regista del progetto, insieme a Lasse Hallström.

“Ho visto un primo montaggio di Lo Schiaccianoci e i Quattro Regni e mi sono ritrovato di fronte a qualcosa di unico e fresco”, ha dichiarato Johnston in una breve nota, “Quando mi è stato chiesto di dirigere gli elementi rimanenti ho visto come l’opportunità di poter completare la meravigliosa versione di Lasse. So che entrambi saremo davvero orgogliosi del risultato finale”.

Lo stesso Lasse Hallström parlando del collega ha poi aggiunto: “È stata una vera e propria benedizione che Joe Johnston sia intervenuto quando è stato chiaro che io non sarei potuto più essere disponibile per le riprese. Joe è un grande esperto di effetti speciali e mi è piaciuto davvero molto collaborare con lui a questo film”.

Nel cast la vincitrice dell’Oscar Helen Mirren (Mamma Cicogna), Mackenzie Foy (Clara), Keira Knightley (la Fata Confetto), Morgan Freeman (Drosselmeyer), Misty Copeland (la Ballerina).

Diretto da Lasse Hallström e prodotto da Mark Gordon e Larry Franco, il film è in gran parte ambientato in uno strano e misterioso mondo parallelo, dove Clara dovrà affrontare la malvagia Mother Ginger e una gang di topi che le rubano la sua tanto agognata chiave.

Vi ricordiamo che il film è solo l’ultimo di una serie di adattamenti live action della fiaba: da The Nutcracker di George Balanchine con Macaulay Culkin (1993) a Nutcraker in 3D del 2009 con Elle Fanning.

Mark Gordon figurerà come produttore, mentre Lindy Goldstein come produttore esecutivo.

Sam Dickerman e Allison Erlikhman supervisioneranno il progetto per la Disney.