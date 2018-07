tempo di lettura 1'

In un’intervista a /Film durante la promozione stampa di, Kevin Feige ha escluso la presenza di Doctor Strange in

Come noto, il film è attualmente in lavorazione a Londra, dove sarà anche effettivamente ambientato (almeno in parte) ed è proprio nella capitale inglese che è situato uno dei Sanctum dello Stregone.

D: Mi domando, visto che Strange ha un Sanctum proprio a Londra… non è che magari ci sarà anche lui? R: No. D: No? R: Potrei tentennare e rispondere in modo elusivo, però no. Non voglio che le persone si emozionino. Ma Benedict e Tom hanno apprezzato l’idea di lavorare insieme.

Questo sequel porterà Peter Parker lontano da New York verso un’avventura ambientata a Londra e in altre città europee (tra cui Venezia) che rifletterà le conseguenze di Infinity War e Avengers 4.

Diretto da Jon Watts, Spider-Man: Far from Home uscirà il 5 luglio 2019 negli USA.

Le riprese dovrebbero partire a brevissimo per poi terminare a settembre. Tra le città che ospiteranno la troupe, questa volta, dovrebbero esserci New York, Londra, Praga e Venezia.

Nel cast anche Zendaya e Marisa Tomei, di ritorno nei panni di Michelle e Zia May, oltre a Jake Gyllenhaal in quelli di Mysterio e Michael Keaton in quelli di Avvoltoio.