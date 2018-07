tempo di lettura 3'

Le discussioni in materia di fandom tossico, rese anche più accese di quanto non fossero in passato per via dei cinecomic Marvel e DC grazie a, non accennano a terminare.

Nei giorni scorsi un filmmaker come Christopher McQuarrie, l’affermato sceneggiatore e regista presto sul grande schermo con Mission: Impossible – Fallout, ha avuto modo di spiegare come l’aver assistito suo malgrado a una serie di tweet su Guerre Stellari, nati oltretutto da un argomento completamente differente. lo abbia definitivamente “curato” dal desiderio di voler dirigere un film della saga Lucasfilm o un cinefumetto (maggiori dettagli in questo articolo).

Poi è stata la volta di James Gunn che, senza tanti giri di parole, ha consigliato a chi basa la propria autostima sulla riuscita di uno Star Wars, di andare in terapia (trovate tutto qua).

Nelle ore scorse, un altro importante filmmaker ha detto la sua. Si tratta di James Mangold, regista e sceneggiatore di Logan – The Wolverine collegato allo spin-off starwarsiano dedicato Boba Fett (il cui destino non è ancora chiarissimo).

Ecco cosa ha scritto sulla piattaforma social:

Quando si arriva al punto in cui dirigere e scrivere il film di un grande franchise diventa un’esperienza emotivamente così carica come se si trattasse di scrivere un nuovo capitolo della Bibbia (con la possibilità di essere vittima di una sassaiola al grido di “blasfemo!”), un sacco di menti brillanti lasceranno questi progetti ai consigli di amministrazione delle corporation.

Inevitabile, l’arrivo del “brillante commento di turno” da parte di un utente che – rispondendo al regista – dichiara: “Lo hanno già fatto”.

Mangold ha poi puntualizzato:

Se credi che sia questo il caso, se credi che i registi siano solo degli strumenti in mano alle major, allora perché rompi le palle? Nel caso di gente come Rian Johnson e Christopher McQuarrie ti posso assicurare che non si tratta di “gatti addomesticati”. Combattono davvero nel dietro le quinte di un film. Il livore di certi attacchi ha una ferocia evangelica. Ora, posso anche capirlo per certi versi perché per molte persone, incluso il sottoscritto, Star Wars ha un potere quasi spirituale, in maniera simile a quella di un testo religioso. Ma bisogna sempre ricordare che il disappunto va espresso alla maniera di Yoda, non in quella di Darth Vader.

At the point when work writing & directing big franchises has become the emotionally loaded equivalent of writing a new chapter of The Bible (w/ the probable danger of being stoned & called a blasphemer), then a lot of bolder minds r gonna leave these films 2 hacks & corp boards. — Mangold (@mang0ld) 5 luglio 2018

If you feel that is the case, if u feel the film makers are just corporate tools and powerless, then why bitch at us? In the case of @rianjohnson and @chrismcquarrie, i assure you these cats are not “owned”. They actually fight your battles behind the scenes. — Mangold (@mang0ld) 5 luglio 2018

The fervor of some attacks has an evangelical ferocity. Now, I get it cause for many folk, including me, the SW saga holds tremendous spiritual power, similar to a religious text. But we must remember to try to handle our disappointments the way Yoda might, as opposed to Darth. — Mangold (@mang0ld) 5 luglio 2018

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

