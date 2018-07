tempo di lettura 2'

Come da tradizione, a due settimane dall’inizio del Comic-Con di San Diego l’organizzazione inizia a diffondere il programma un giorno alla volta: oggi tocca al programma di

Il primo panel della giornata, il più corposo di tutta la convention, sarà quello dedicato alla Warner Brothers Theatrical. Lo studio presenterà nel corso di ben due ore i prossimi film dell’etichetta DC – con la presenza di Aquaman, Shazam! e Wonder Woman 1984 praticamente confermata – e due tra le pellicole più attese in lavorazione: Animali Fantastici – I Crimini di Grindelwald e Godzilla: King of the Monsters.

Seguiranno, poi, dei panel dedicati alla musica e ai film di RZA, alle “Donne che Spaccano”, a Kevin Smith e infine a Deadpool 2. Non è chiaro se la 20th Century Fox approfitterà dell’occasione per svelare i prossimi piani relativi al Mercenario Chiacchierone (come il film sulla X-Force). Quel che è certo è che la sera, al cinema Horton, si terrà una proiezione della versione estesa del cinecomic con Ryan Reynolds prossimamente in home video.

Nella Sala 25ABC, poi, si terrà una presentazione dedicata all’adattamento cinematografico The Darkest Minds, il nuovo film soprannaturale distribuito dalla 20th Century Fox.

SABATO 21 LUGLIO

SALA H

10:30am – 12.30pm | Warner Brothers Theatrical

1:00pm – 2.00pm | The 19th Annual Animation Show of Shows

2:45pm – 3:45pm | RZA: Movies, Music, and Martial Arts

4:00pm – 5:00pm | EW: Women Who Kick Ass

5:15pm – 6.15pm | Deadpool 2 Panel

6:45pm – 7.45pm | An Evening with Kevin Smith

ROOM 25ABC

3:00pm-4.00pm | Page to Screen: The Darkest Minds

HORTON THEATRE

10:00pm-12.00am | Deadpool 2: Uncut Screening

