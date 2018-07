tempo di lettura 2'

Grazie a Impawards possiamo ammirare due nuovi poster in stile rétro di, il film d’azione ad alto tasso di adrenalina con protagonista Dwayne Johnson ambientato in un altissimo grattacielo a Hong Kong.

Il film uscirà il 13 luglio negli Stati Uniti, il 19 in Italia. Trovate i poster nelle gallery qua sotto:

Diretto da Rawson Marshall Thurber, il film vede nel cast anche Neve Campbell, Pablo Schreiber, Byron Mann, Hannah Quinlivan, Noah Taylor, Roland Møller e Chin Han Scrito.

La star mondiale Dwayne Johnson guida il cast di Skyscraper nei panni di Will Ford, un ex leader del Team di Recupero Ostaggi dell’FBI e veterano americano di guerra, che ora valuta la sicurezza dei grattacieli. Durante un lavoro in Cina trova il più alto e sicuro edificio del mondo improvvisamente in fiamme e viene incolpato per questo. Da ricercato in fuga, Will deve trovare i responsabili, ripulire il suo nome e salvare in qualche modo la sua famiglia intrappolata all’interno dell’edificio in fiamme. Scritto e diretto da Rawson Marshall Thurber (Una spia e mezzo, Come ti spaccio la famiglia), il nuovo thriller d’azione è prodotto da Beau Flynn (San Andreas, Baywatch), Johnson, Thurber e Hiram Garcia (San Andreas, Una spia e mezzo). I produttori esecutivi di Skyscraper sono Dany Garcia (Baywatch, Ballers), Wendy Jacobson (San Andreas), Eric Hedayat (The Great Wall, Real Steel) e Eric McLeod (Kong: Skull Island, la saga Pirati dei Caraibi).