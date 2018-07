tempo di lettura 2'

Ogni film di questa serie dovrebbe essere uno stand-alone fine a se stesso… Mi piacerebbe vedere un altro capitolo di Sicario, ma dovrebbe essere diretto da un diverso regista con il proprio stile specifico. Non dovresti avere più di un film diretto dallo stesso regista. Diventerebbe troppo simile ad un vero franchise.

, sequel di Sicario diretto da(Suburra) è già approdato nelle sale americane a fine giugno generando un grande consenso da parte della critica e del pubblico. Un possibile terzo capitolo della “saga” potrebbe quindi non essere così distante dalla realtà, tanto che lo sceneggiatoreaveva dichiarato di aver pensato al progetto come una trilogia. Ma chi potrebbe dirigere il nuovo sequel? Probabilmente non Stefano Sollima che parlando con Variety ha dichiarato:

Il film, ricordiamo, arriverà nelle nostre sale il 18 ottobre.

Ecco anche la sinossi: