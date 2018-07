tempo di lettura 2'

Grazie a Impawards possiamo dare uno sguardo ad un nuovo poster di, sequel diche nel 2015 ha incassato oltre 170 milioni di dollari al box office in tutto il mondo.

Ryan Coogler (regista di Black Panther), che ha diretto il primo film, è tornato a far parte del franchise in veste di produttore esecutivo. La regia di questo nuovo film è affidata a Steven Caple Jr., che ha diretto l’acclamato The Land del 2016.

La data d’uscita italiana è fissata al 29 novembre. Trovate il poster con Sylvester Stallone qui di seguito:

La vita di Adonis Creed è diventata un equilibrio tra gli impegni personali e l’allenamento per il suo prossimo grande combattimento: la sfida della sua vita. Affrontare un avversario legato al passato della sua famiglia, non fa altro che rendere più intenso il suo imminente incontro sul ring. Rocky Balboa è sempre al suo fianco e, insieme, Rocky e Adonis si preparano ad affrontare un passato condiviso, chiedendosi per cosa valga la pena combattere per poi scoprire che nulla è più importante della famiglia. Creed II è un ritorno alle origini, alla scoperta di ciò che un tempo ti ha reso un campione, senza dimenticare che, ovunque andrai, non puoi sfuggire al tuo passato.

Ritornano nei ruoli del primo film: Tessa Thompson nei panni di Bianca, Phylicia Rashad in quelli di Mary Anne, Wood Harris nei panni di Tony ‘Little Duke’ Burton, e Andre Ward nel ruolo di Danny ‘Stuntman’ Wheeler. Completano il cast Florian “The Big Nasty” Munteanu nella parte di Viktor Drago, Dolph Lundgren torna a ritrarre Ivan Drago, e Russell Hornsby veste i panni di Buddy Marcelle. Creed II sarà distribuito nei cinema statunitensi dalla MGM a partire dal 21 novembre 2018, mentre la Warner Bros. Pictures distribuirà il film a livello internazionale.

Caple Jr. dirige il film da una sceneggiatura originale scritta da Stallone basata sui personaggi della serie di Rocky. Il film è prodotto da Irwin Winkler, Charles Winkler, William Chartoff, David Winkler, Kevin King-Templeton e Stallone. Coogler, Jordan e Guy Riedel saranno i produttori esecutivi.