, lo storico interprete di ha abbandonato il mondo della regia nel 1997 per ottemperare agli impegni genitoriali di padre, resi più “gravosi” dalla scomparsa della madre dei suoi figli, Ann Belsky, avvenuta nel 1991.

Nelle ultime settimane qualcosa è però cambiato.

Moranis è riapparso nei panni di Lord Casco Nero in una puntata di The Goldbergs.

Trovate l’estratto direttamente qua sotto.



Durante la promozione stampa di Ant-Man and the Wasp, Peyton Reed ha rivelato che avrebbe voluto proprio Rick MOranis come padre di Scott Lang (Paul Rudd) nel primo Ant-Man.

Abbiamo anche provato ad avere un cammeo di Rick Moranis nel primo film, ma tutto è avvenuto quando si trovava ancora nel periodo di pausa. Credo che ora sarà in quello special sulla SCTV diretto da Scorsese, cosa per cui non sto più nella pelle. Però per me è ancora una casella da spuntare.

Che ne dite? Vi piacerebbe vedere Rick Moranis come padre di Paul Rudd nell’Universo Cinematografico della Marvel?

Scrivetelo nei commenti!