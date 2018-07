tempo di lettura 2'

Da ragazzo del caffé sul set del primodi Bryan Singer a mente dietro al franchise di maggior successo a Hollywood.

Parliamo, chiaramente, di Kevin Feige che dai tempi del primo Iron Man, quando doveva rendere ancora conto alla Marvel Entertainment, a oggi, che è diventato sostanzialmente il boss assoluto del Marvel Studios, capo di quel “Parlamento” responsabile di quel fenomeno di costume noto come Universo Cinematografico della Marvel, ha fatto decisamente carriera.

Nonostante i continui trionfi delle pellicole dell’UCM Feige mantiene sempre un “basso profilo” e, quando si parla di consigli ad altri produttori, è sempre molto “parco”, consapevole che il produttore è un mestiere soggetto a moltissime variabili.

In una nuova intervista al New York Daily News a margine della promozione stampa del secondo Ant-Man ha dichiarato:

In questi anni in cui sono stato così fortunato da produrre film, ho capito che se non ti trovi nel bel mezzo di un contesto come questo, fino a che non ti trovi a calzare certe scarpe, non riesci ad afferrare cosa succede. I consigli non hanno alcun significato semplicemente perché le circostanze variano sempre, da caso a caso. Prevedere un dato problema o chi deve fare cosa… non sono quel genere di persona che dà consigli al prossimo. È tutto estremamente precario. È tutto così difficile, è tutto così precario. Tutto il mio tempo viene speso cercando di consegnare i progetti che supervisioniamo e che dipendono da noi. Molte persone, specie in Disney, hanno avuto successo straordinari anche superiori ai nostri. Quindi in caso sono io che vorrei dei consigli da loro!

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

Al fianco di Paul Rudd, Michael Pena, Michael Douglas ed Evangeline Lilly, troviamo Laurence Fishburne, Walton Goggins, Randall Park, mentre Hannah John-Kamen interpreterà la cattiva del film Ghost e Michelle Pfeiffer sarà Janet Van Dyne.

Questa la sinossi:

Nel film Marvel Ant-Man and The Wasp Scott Lang deve affrontare le conseguenze delle proprie scelte sia come supereroe sia come padre. Mentre è impegnato a gestire la sua vita familiare e le sue responsabilità come Ant-Man, si vede assegnare una nuova e urgente missione da Hope van Dyne e dal Dr. Hank Pym. Scott dovrà indossare ancora una volta la sua tuta e imparare a combattere al fianco di Wasp, mentre la squadra cercherà di far luce sui segreti del proprio passato.

Scritto da Andrew Barrer e Gabriel Ferrari, Ant-Man and the Wasp è diretto da Peyton Reed e uscirà il 6 luglio 2018, il 14 agosto in Italia.