tempo di lettura 1'

In un’intervista con Den of Geek durante la promozione diha alluso al suo futuro nell’Universo Cinematografico DC, in cui interpreta Perry White, del Daily Planet.

“Non credo che abbiano più bisogno di me” ha commentato l’attore. “Sfortunatamente non ho potuto partecipare alle riprese di quello che si è rivelato essere il film di Justice League. Non mi hanno detto nulla, se dovrò tornare sul set o meno, ma sono grato di averne fatto parte. Ho adorato lavorare con Zack (Snyder), ha grande occhio per i film di supereroi. Adesso sono semplicemente emozionato di far parte di questo universo [Marvel]“.

Quanto alla possibilità di un sequel dell’Uomo d’Acciaio, l’attore ha spiegato: