Le riprese disono iniziate, ma il casting del film continua.

Oggi Deadline rivela che J.B. Smoove (Curb Your Enthusiasm) si è unito al sequel della pellicola prodotta da Sony e Marvel Studios. Non è chiaro che ruolo avrà l’attore, ma secondo il sito sarà una parte “importante”. Smoove affiancherà Tom Holland, Michael Keaton,

Questo sequel porterà Peter Parker lontano da New York verso un’avventura ambientata a Londra e in altre città europee (tra cui Venezia) che rifletterà le conseguenze di Infinity War e Avengers 4.

Scritto da Chris McKenna ed Erik Sommers e diretto da Jon Watts, Spider-Man: Far from Home uscirà il 5 luglio 2019 negli USA.

Le riprese dovrebbero terminare e a settembre. Tra le città che ospiteranno la troupe, questa volta, dovrebbero esserci New York, Londra, Praga e Venezia.

Nel cast anche Zendaya e Marisa Tomei, di ritorno nei panni di Michelle e Zia May, oltre a Jake Gyllenhaal in quelli di Mysterio (ruolo non ancora confermato) e Michael Keaton in quelli di Avvoltoio.