tempo di lettura 3'

Empire Magazine ha diffuso poco fa una nuova immagine di, secondo capitolo del franchise diretto dasu una sceneggiatura di J.K. Rowling.

Adesso vi proponiamo un interessante estratto dall’articolo di Empire Magazine con alcune dichiarazioni di David Heyman, produttore della pellicola.

Potete leggerne una traduzione qui di seguito:

I film di Harry Potter hanno sempre avuto un tocco politico. Oltre i draghi e i manici di scopa, Voldemort non era altro che un fascista. Tuttavia, da come il produttore David Heyman parla dei Crimini di Grindelwald, sembra proprio che il sequel di Animali Fantastici (2016) sia un thriller politico.

“Tratta dei pericoli dell’assolutismo e del fondamentalismo” spiega Heyman. “Caratteri che troviamo in Grindelwald”.

Un anno dopo gli eventi del primo film, Grindelwald tenterà di evadere dalla prigionia per unire tutti coloro dotati di poteri magici per schiacciare i semplici umani. I suoi mezzi per arrivare a questo obiettivo, a differenza di Voldemort, non sono fiamme e furia. “Per me Grindelwald è una nemesi più spaventosa” commenta Heyman. “È molto persuasivo. Si può notare della logica in ciò che sostiene, ma questo non vuol dire che i suoi mezzi siano giusti”.

Dall’altro lato ci sono i governi magici internazionali in disaccordo e disuniti. “Newt si rifiuta di avere a che fare con il Ministero della Magia [dopo gli eventi dell’ultimo film]”. Trovare il punto debole di Grindelwald necessiterà di un nuovo agente che risponde al nome di Silente, che troviamo molto più giovane e…”JudeLawso”. Lui e Grindelwald hanno una storia romantica complicata, il che significa che Silente lo conosce meglio di chiunque altro e sa come usare Newt per avvicinarsi a lui. “Una cosa importante da tenere a mente su Silente” dice Heyman, “è che è un abile manipolatore. Ha manipolato Harry, dopo tutto“.