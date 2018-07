tempo di lettura 1'

In attesa di un primo trailer di, che non dovrebbe tardare ad arrivare (probabilmente verrà diffuso in occasione del Comic-Con di San Diego), sono approdate in rete le immagini di tre statuine dedicate a

Gli oggetti, che potete vedere nella gallery qui di seguito, ci offrono uno sguardo più approfondito ai costumi dei personaggi, in particolare a quello di Black Manta:

Nel cast del film, diretto da James Wan, Jason Momoa nei panni di Arthur Curry / Aquaman, Amber Heard (Mera), Willem Dafoe (Vulko), Tamuera Morrison (Tom Curry), Dolph Lundgren (Nereus), Yahya Abdul-Mateen II (BLack Manta), Patrick Wilson (Orm / Ocean Master), Nicole Kidman (Atlanna), Ludi Lin (Murk).

Prodotto da Peter Safran e prodotto a livello esecutivo da Zack Snyder, Deborah Snyder, Rob Cowan, Jon Berg e Geoff Johns, il film uscirà il 21 dicembre 2018 negli USA e a gennaio 2019 in Italia.

Creato da Paul Norris e Mort Weisinger, Aquaman è comparso per la prima volta nei fumetti DC in “More Fun Comics” #73 del 1941.

FONTE: CBM