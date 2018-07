tempo di lettura 1'

Sono iniziati ieri, in totale sordina, i Cinema Days, iniziativa promossa dal Ministero dei Beni Culturale con Anica e Anem che durerà tutta la settimana e per la quale i biglietti dei cinema aderenti costeranno 3 euro. L’impressione, a giudicare dagli incassi, è che gli spettatori non ne fossero a conoscenza in quanto i già magri incassi non sono aumentati particolarmente: circa 52mila le presenze, in crescita rispetto alle quasi 38mila di lunedì scorso ma comunque nella media di quest’estate. Ecco quindi che il primo risultato “tangibile” dell’iniziativa è il crollo degli incassi dovuto al deprezzamento.

La Prima Notte del Giudizio rimane in testa con 52mila euro, salendo a 591mila euro complessivi. Seconda posizione per Jurassic World: il Regno Distrutto, che incassa 25mila euro e sale a 9.7 milioni complessivi. Risale al terzo posto Stronger – Io Sono più Forte, con 17mila euro e un totale di 146mila euro. Segue Obbligo o Verità, con 16mila euro e un totale di 1.9 milioni. Chiude la top-five Prendimi, con 16mila euro e un totale di 157mila euro.