tempo di lettura 2'

La Disney ha annunciato questa sera alcuni cambiamenti alla programmazione dei film in uscita dalla fine dell’anno al 2020. Il principale motivo dietro questi cambi di programma è la nuova data d’uscita di, che come vi abbiamo già spiegato non potrà entrare in produzione in tempo per rispettare la data inizialmente prevista per il 2020.

La nuova release del film con Harrison Ford ha comportato infatti uno slittamento del live action Disney fissato a luglio 2021, che ora prenderà il posto del film Marvel annunciato per la fine dello stesso mese. Il cinecomic arriverà invece in anticipo, a febbraio 2021 (che si tratti di Black Panther 2?).

Arriverà prima del previsto anche Il Ritorno di Mary Poppins: inizialmente programmato per il 25 dicembre 2018, il film con Emily Blunt sarà nei cinema il 19 dicembre 2018 e avrà una corposa concorrenza: due giorni dopo arriveranno infatti Bumblebee, Alita: Angelo della Battaglia e Aquaman. Qualcuno dei film in questione farà i bagagli? Lo scopriremo.

Va precisato che solamente 5 giorni prima arriveranno al cinema Spider-Man: Un Nuovo Universo e Macchine Mortali, distribuiti dalla Sony e della Universal, perciò il nodo del 21 dicembre sarà decisamente affollato.

A seguire vi proponiamo una ricapitolazione delle nuove date:

Il Ritorno di Mary Poppins , inizialmente previsto per il 25 dicembre 2018, arriverà il 19 dicembre 2018

, inizialmente previsto per il 25 dicembre 2018, arriverà il Jungle Cruise , inizialmente previsto per il 4 ottobre 2019, arriverà l’11 ottobre 2019

, inizialmente previsto per il 4 ottobre 2019, arriverà l’11 ottobre 2019 Il film Live Action Disney senza titolo previsto per l’8 novembre 2019 è stato rimosso dalla programmazione

senza titolo previsto per l’8 novembre 2019 è stato rimosso dalla programmazione Maleficent 2 arriverà il 29 maggio 2020

arriverà il Indiana Jones 5 , inizialmente previsto per il 10 luglio 2020, arriverà il 9 luglio 2021

, inizialmente previsto per il 10 luglio 2020, arriverà il Il film Live Action Disney inizialmente previsto per il 9 luglio 2021 arriverà il 30 luglio 2021

inizialmente previsto per il 9 luglio 2021 arriverà il Il film Marvel senza titolo previsto per il 30 luglio 2021 arriverà il 12 febbraio 2021

senza titolo previsto per il 30 luglio 2021 arriverà il Ilfilm Live Action Disney inizialmente previsto per il 21 febbraio 2021 è stato rimosso dalla programmazione