tempo di lettura 1'

Il quinto capitolo della saga diha una nuova data di release nelle sale americane.

Inizialmente fissata al 2020, l’uscita del film di Steven Spielberg nei cinema è ora stata spostata, come riportato dall’Hollywood Reporter, al 9 luglio 2021. Come sappiamo anche la produzione del progetto è in procinto di subire un forte spostamento causato dalla sceneggiatura di David Koepp (Indiana Jones e il Regno del Teschio di Cristallo, Jurassic Park, La Guerra dei Mondi) ritenuta non troppo soddisfacente (qui trovate maggiori dettagli).

La Casa di Topolino si è quindi vista costretta a modificare un po’ il suo calendario delle uscire, fissando la release di Jungle Cruise con Dwayne Johnson all’11 ottobre 2019 e Maleficent 2 con Angelina Jolie al 29 maggio 2020.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!