tempo di lettura 2'

entra ufficialmente nel cast del nuovo film diche verrà prodotto dalla Blumhouse Productions e diretto dal creatore del personaggio Todd McFarlane.

Renner interpreterà il detective “Twitch” Williams, investigatore che incontra saltuariamente il supereroe che nel film avrà il volto di Jamie Foxx.

Spiega McFarlane:

Come regista alla sua prima esperienza, volevo circondarmi con le persone più talentuose e capaci in circolazione. Sono stato fortunato nel riuscire a coinvolgere Jason Blum e poi Jamie Foxx, e sapevo che la persona che comparirà più sullo schermo sarà questo ufficiale di polizia, Twitch Williams. Ci serviva una persona fortissima, perché sarà il volto del film. Sono tornato al mio approccio Hollywoodiano naïve e mi sono detto: partiamo dall’alto e poi scendiamo. Jeremy era in cima alla lista, sono un suo grande fan. Il personaggio non deve essere un bodybuilder o una bellezza da copertina. Mi serviva qualcuno che sembrasse una persona che chiunque di noi ha già incontrato, qualcuno che avesse negli occhi il dolore di un essere umano comune. Ho visto Jeremy fare questo in diversi film. Era in cima alla mia lista.