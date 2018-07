tempo di lettura 2'

È Empire a mostrare le prime immagini ufficiali del Super Predator che vedremo indi Shane Black (e che a giudicare dal trailer di qualche giorno fa potrebbe scontrarsi con il Predator originale).

Il regista ha infatti confermato al magazine di aver reinventato la celebre creatura aliena del film con Arnold Schwarzenegger dotandola di una nuova armatura:

La sfida era di renderlo più spaventoso. In questo modo avrebbe reso tutto più credibile, rendendolo più minaccioso per i protagonisti. Dovevamo inventare uno scenario nel quale i Predator fossero nuovamente misteriosi e spaventosi.

Potete giudicare voi stessi il risultato nelle foto sottostanti:

Questa la sinossi:

Dai confini dello spazio inesplorato, la caccia arriva nelle strade di una piccola città nella terrificante reinvenzione della serie di Predator nel progetto registico di Shane Black. Geneticamente modificati, attraverso la combinazione dei DNA di specie diverse, i cacciatori più letali dell’universo sono adesso ancora più pericolosi, più forti, più intelligenti. Quando un ragazzino innesca accidentalmente il loro ritorno sulla Terra, solo un gruppo di ex soldati e una disullusa insegnante di scienze può impedire la fine della razza umana.

Scritto da Black assieme a Fred Dekker, il film vede nel cast Boyd Holbrook, Yvonne Strahovski, Jake Busey, Olivia Munn (X-Men: Apocalypse), Trevante Rhodes (Moonlight), Keegan-Michael Key (Keanu, Key & Peele), Thomas Jane (The Punisher), Jacob Tremblay (Room), Alfie Allen (Game of Thrones) e Sterling K. Brown (The People vs. O.J. Simpson, This is Us).

Il film uscirà il 14 settembre.

Fonte: Empire Online