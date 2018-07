tempo di lettura 1'

Proseguono i Cinema Days, e a giudicare dai dati delle presenze non stanno avendo un grande impatto (anche e soprattutto perché poco pubblicizzati). Sarà forse con le nuove uscite che si noteranno variazioni sensibili, ma per il momento l’unico risultato è un calo negli incassi in un periodo che già non brilla di suo.

Intanto, martedì rimane in testa La Prima Notte del Giudizio, con 52mila euro e un totale di 644mila euro. Al secondo posto Jurassic World: il Regno Distrutto incassa 29mila euro e sale a quasi 9.8 milioni di euro, mentre al terzo posto troviamo nuovamente Obbligo o Verità, con 20mila euro e un totale di 1.9 milioni di euro.

Al quarto posto Stronger – io Sono più Forte incassa 20mila euro e sale a 166mila euro complessivi, mentre chiude la top-five Prendimi con 16mila euro e un totale di 174mila euro.