Come annunciato dallo stesso regista(Logan – The Wolverine) via Twitter domani avranno ufficialmente inizio le riprese di(titolo provvisorio), pellicola basata sul libro del 2010 di A.J. Baime “Go Like Hell: Ford, Ferrari, and Their Battle for Speed and Glory at Le Mans”.

Il film, ricordiamo, avrà come protagonisti Matt Damon nei panni di Carol Shelby e Christian Bale in quelli di un pilota di auto da corsa di nome Ken Miles.

Ecco lo scatto condiviso da Mangold:

Nel cast troviamo anche Matt Damon nelle vesti di Carol Shelby, un ingegnere ingaggiato da Henry Ford II per costruire l’auto più veloce del mondo ed anche Christian Bale in quelli di un pilota di auto da corsa di nome Ken Miles. Paul Sparks è in trattative per il ruolo del braccio destro di Henry Ford II, Leo Beebe, mentre l’attrice irlandese Caitriona Balfe risulta in trattative per il ruolo di Mollie, moglie di Ken Miles. Jon Bernthal sarà invece Lee Iacocca, dirigente della Ford che in seguito è diventato presidente e CEO di Chrysler

