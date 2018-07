tempo di lettura 2'

Due giorni fa, all’indomani del salvataggio degli ultimi giovani calciatori thailandesi dal sistema di caverne in cui erano rimasti intrappolati per quasi tre settimane, è arrivata la notizia che la Pure Flix Entertainment sta sviluppando un film sulla vicenda.

Michael Scott, CEO e co-fondatore della casa di produzione di film a sfondo religioso come God’s Not Dead (costato 2 milioni di dollari e capace di incassare oltre 60 milioni di dollari), ha seguito da vicino il salvataggio dei ragazzi visto che abita in Thailandia e ha confermato all’Hollywood Reporter di essere al lavoro su una pellicola incentrata su questa storia.

A quanto pare però non si tratterà dell’unico film sull’argomento.

Sempre dall’Hollywood Reporter abbiamo appreso che Jon M. Chu e la Ivanhoe Pictures hanno intenzione di dare vita a un lungometraggio basato sul medesimo fatto di cronaca.

La casa di produzione sarebbe stata scelta direttamente dalla marina e dal governo thailandesi e potrebbe essere proprio il regista di G.I.Joe – La Vendetta e Crazy Rich Asians a dirigere il tutto.

Chu ha anche preso parola su Twitter dove ha dichiarato di non voler assistere all’ennesimo caso di whitewash hollywoodiano:

I refuse to let Hollywood #whitewashout the Thai Cave rescue story! No way. Not on our watch. That won’t happen or we’ll give them hell. There’s a beautiful story abt human beings saving other human beings. So anyone thinking abt the story better approach it right & respectfully.

— Jon M. Chu (@jonmchu) 11 luglio 2018