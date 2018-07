Spoiler

Una delle scene più toccanti diè di sicuro quella in cui, durante la terribile eruzione vulcanica, Owen, Claire e Blue riescono a scappare dall’isola anche se in maniera non proprio sicurissima, visto e considerato a chi appartiene l’imbarcazione sulla quale riescono a rifugiarsi.

L’emotività non è data tanto dall’esito di una scena dallo sviluppo abbastanza prevedibile in sé, quanto dalla chiusura della medesima: l’ultima inquadratura è tutta dedicata a un inerme brachiosauro che, sulla banchina del porto, viene avvolto dal fumo e dalla lava.

A rendere più struggente il tutto, ci hanno pensato Colin Trevorrow e J.A. Bayona in un’intervista rilasciata qualche giorno fa a Empire.

Bayona: si tratta del Brachiosauro visto dal Dottor Alan Grant nel primo Jurassic Park. È un frangente bello, triste, ma bello e decisamente importante. Trevorrow: far sì che fosse quello l’ultimo dinosauro visto sull’isola ha dato alla scena un impatto emotivo maggiore. Ma poi l’esecuzione di J.A. – i colori, la maniera spirituale in cui l’ha ripresa e l’ha trattata… È stata l’ultima inquadratura che abbiamo ultimato per il film, ci abbiamo lavorato insieme a tutto il film per tutta la notte. È incredibilmente meticoloso, specialmente per quanto riguarda colori e composizione. Ha lavorato a quella scena fino a che ha avuto degli attimi disponibili per farlo.

Insomma, l’ultimo dinosauro che vediamo sull’isola Nublar è anche il primo che abbiamo visto durante il viaggio con Alan Grant e gli altri protagonisti di Jurassic Park…

