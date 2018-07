tempo di lettura 2'

Riceviamo e pubblichiamo il Comunicato Stampa diramato dalla Lucky Red relativo all’uscita del fumetto di, il film di Jacopo Rondinelli scritto, co-prodotto e supervisionato artisticamente da Fabio Guaglione e Fabio Resinaro (registi di) e co-scritto da Marco Sani.

Lucky Red e La Gazzetta dello Sport presentano il fumetto di “RIDE”

Disponibile dal 6 settembre in sei copertine diverse insieme al quotidiano

Roma, 12 luglio 2018 – RIDE, il nuovo progetto di Fabio Guaglione e Fabio Resinaro, scritto dai due registi milanesi insieme a Marco Sani e diretto da Jacopo Rondinelli, arriverà nelle sale il prossimo 6 settembre.

Lo stesso giorno e per i giorni a seguire, La Gazzetta dello Sport distribuirà in edicola il fumetto omonimo con sei copertine diverse, curate da alcuni tra i più talentuosi fumettisti italiani: Mirka Andolfo (Wonder Woman), Giacomo Bevilacqua (A Panda Piace), Giuseppe Camuncoli (Batman, Star Wars), Matteo Lolli (Deadpool, Avengers), Emanuela Lupacchino (Supergirl, Batgirl), Marco Mastrazzo (Dylan Dog).

Grazie ai testi di Fabio Guaglione e Adriano Barone e ai disegni di Andrea Broccardo, quest’ultimo prezioso collaboratore della Marvel Comics e della Sergio Bonelli Editore, il pubblico di lettori e spettatori avrà tra le mani un prodotto artistico fortemente legato al film ma completamente autonomo e indipendente da esso, privo quindi di spoiler!

Quella raccontata nelle pagine del fumetto è la storia di uno dei personaggi principali del film, Clara.

Chi è? Qual era la sua vita prima di incontrare Max e Kyle? Perché ha deciso di partecipare al contest organizzato da Black Babylon?

La lettura del fumetto rappresenterà quindi un’esperienza unica per scoprire, prima o dopo la visione, elementi in più di un film che per scelte narrative, linguaggio e regia rappresenta davvero un unicum nel panorama cinematografico italiano.

RIDE è un fumetto Lucky Red, Mercurious, Arancia Studio distribuito da La Gazzetta dello sport al prezzo di 2,50€ più il costo del quotidiano.

Il fumetto accompagnerà dal 6 settembre l’uscita del film, diretto da Jacopo Rondinelli, scritto da Fabio Guaglione e Fabio Resinaro insieme a Marco Sani, e prodotto da Lucky Red, Mercurious con Timvision e con il contributo di Trentino Film Commission.

In calce potete ammirare la prima copertina, quella di Giacomo Bevilacqua.

Questa la sinossi ufficiale:

Max (Lorenzo Richelmy) e Kyle (Ludovic Hughes) sono due riders acrobatici. Quando ricevono l’invito a partecipare a una misteriosa gara di downhill con in palio 250.000$ accettano senza esitazione per poi scoprire – ormai troppo tardi – di doversi spingere oltre i limiti delle loro possibilità fisiche e psicologiche. Quella che affronteranno sarà così una corsa estrema per la sopravvivenza.

Il film è una produzione Lucky Red, Mercurious con Tim Vision e con il contributo di Trentino Film Commission. Un cast italiano e internazionale quello di Ride, che vede protagonisti Lorenzo Richelmy e Ludovic Hughes al fianco di Simone Labarga e Matt Rippy.