tempo di lettura 1'

Ci voleva un evento per risollevare (almeno in parte) le sorti del box-office italiano in piena settimana dei Cinema Days.

Debutta infatti al primo posto l’evento in due giorni Muse: Drones World Tour, con 65mila euro e la miglior media per sala. Al secondo posto La Prima Notte del Giudizio incassa 51mila euro e sale a 766mila euro, mentre al terzo posto 12 Soldiers incassa 48mila euro e sale a 75mila euro in due giorni.

Al quarto posto Jurassic World: il Regno Distrutto incassa altri 23mila euro salendo a 9.9 milioni di euro (domani dovrebbe superare i 10 milioni).

Le altre nuove uscite: Chiudi gli Occhi al sesto posto incassa 18mila euro, salendo a 32mila euro complessivi, mentre Luis e gli Alieni al settimo incassa 18mila euro e sale a 37mila euro in due giorni.

Debutta al quindicesimo posto A Modern Family, con 4.300 euro.