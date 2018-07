tempo di lettura 2'

Mancano pochi giorni al panel che la Paramount Pictures terrà al Comic-Con di San Diego e durante il quale molto probabilmente verrà svelato il nuovo trailer di. Nell’attesa, Entertainment Weekly ha diffuso oggi una nuova immagine ufficiale della pellicola di Travis Knight, primo spin-off della saga di Transformers, che svela due dei Decepticon che si contrapporranno agli eroi protagonisti.

Il robot rosso ciliegia, una Plymouth Satellite, si chiama Shatter e in originale è doppiata da Angela Bassett. La AMC Javelin blu invece si chiama Dropkick e in originale è doppiato da Justin Theroux. “Quando il cast è troppo grande, e hai solo un certo tempo a disposizione, non c’è molto tempo per creare coinvolgimento,” spiega il regista. “Questo film ha una storia più personale, intima e incentrata sui personaggi, ecco perché abbiamo deciso che la parte della storia legata ai villain sarà semplice e contenuta. Se ci si mantiene su binari chiari, si può aggiungere un mucchio di materiale che renda il tutto più godibile”.

Ecco l’immagine:

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

Ambientato nel 1987, il film è incentrato su Charlie (Steinfeld), una teenager che scopre Bumblebee, ammaccato dalle battaglie e rotto.

La sinossi del film:

L’anno è il 1987, Bumblebee in fuga si nasconde in uno sfasciacarrozze in una piccola cittadina sulla costa californiana. Charlie (Hailee Steinfeld), quasi diciottenne, sta cercando il suo posto nel mondo quando trova Bumblebee, rotto e segnato dalla battaglia. Quando Charlie lo risveglia, scopre rapidamente che non si tratta del classico maggiolino giallo Volksvagen…

A produrre la pellicola Lorenzo di Bonaventura e Michael Bay, assieme a Chris Brigham, con Steven Spielberg, Brian Goldner e Mark Vahradian come produttori esecutivi.

Nel cast Hailee Steinfeld, Pamela Adlon, John Cena, Stephen Schneider, Jorge Lendeborg Jr., Jason Drucker, Kenneth Choi, Ricardo Hoyos, Abby Quinn, Rachel Crow, e Grace Dzienny.

L’uscita dello spin-off, scritto da Christina Hodson e diretto da Travis Knight, è fissata al 21 dicembre 2018.

L’ultimo capitolo della saga principale, Transformers: L’Ultimo Cavaliere, è uscito il 23 giugno 2017, il 22 in Italia. Transformers 6 è invece previsto per il 2019.