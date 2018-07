tempo di lettura 2'

continua a proporci immagini esclusive delle pellicole che saranno protagoniste della prossima edizione del Comic-Con di San Diego previsto per la prossima settimana.

Questa volta tocca a Godzilla: King of the Monsters, il sequel della riuscita pellicola di Gareth Edwards arrivata nelle sale nel 2014.

Nelle due immagini, che trovate qua sotto, sono visibili tanto il celeberrimo kaiju quando le attrici Vera Farmiga e Millie Bobby Brown.

L’atteso sequel di Godzilla non arriverà più il 22 marzo 2019 negli Stati Uniti, ma il 31 maggio, quindi due mesi dopo. In questo modo la pellicola si svincolerà da blockbuster Disney come Captain Marvel (8 marzo) e Dumbo (29 marzo) e da Shazam! (5 aprile), piazzandosi all’inizio della stagione estiva, qualche settimana dopo l’uscita di Avengers 4 (3 maggio) e Aladdin (24 maggio).

Il nuovo film seguirà gli sforzi eroici dell’agenzia cripto-zoologica Monarch nell’affrontare un gruppo di mostri di dimensioni gigantesche: Godzilla si scontrerà con Mothra, Rodan e la sua nemesi definitiva, il mostro a tre teste King Ghidorah. Queste antiche super-creature (considerate bestie mitologiche) faranno il loro ritorno puntando alla supremazia e lasciando l’esistenza umana appesa a un filo.

Scritto da Zach Shields, il film verrà prodotto da Mary Parent, Alex Garcia, Brian Rogers e Thomas Tull, con Barry H. Waldman, Zach Shields, Yoshimitsu Banno e Kenji Okuhira come produttori esecutivi e Alexandra Mendes co-produttrice per la Legendary.