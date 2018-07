tempo di lettura 1'

Geneva Robertson-Dworet, sceneggiatrice di, è stata ingaggiata per lavorare all’adattamento cinematografico di, basato sul libro di Andy Weir ().

Il film verrà diretto da Phil Lord & Chris Miller (registi di 21 Jump Street, 22 Jump Street e The LEGO Movie). Thriller ambientato nel futuro prossimo, Artemis era stato annunciato più di un anno fa, in occasione dell’uscita del romanzo.

La storia è ambientata in una cittadina costruita sulla Luna. Protagonista è la criminale Jazz Bashara che, in un contesto urbano fatto di ricchi turisti della terra ed eccentrici miliardari, si ritroverà al centro di un potenziale colpo grosso, con in palio una ricompensa al di sopra di ogni aspettativa. Tuttavia, scoprirà che la posta in gioco riguarderà la sopravvivenza della stessa Artemis, e che i rischi sono molto più alti di quanto non si possa immaginare.

A produrre il film saranno Simon Kinberg e Aditya Sood, l’uscita è affidata alla 20th Century Fox.

Fonte: The Hollywood Reporter