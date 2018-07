tempo di lettura 1'

Dopo aver incassato 2.6 milioni di dollari alle anteprime di giovedì,ha raccolto ben 16.6 milioni di dollari al box-office americano venerdì, diventando il favorito alla vittoria del weekend: le attuali proiezioni parlano di circa 43 milioni di dollari in tre giorni.

A sorpresa, invece, debutta con soli 9.2 milioni di dollari Skyscraper (che giovedì ne aveva raccolti 1.9 alle anteprime): il blockbuster con protagonista The Rock non sembra decollare, e potrebbe chiudere il weekend sotto i 25 milioni di dollari, nettamente sotto le previsioni iniziali.

Scende al terzo posto, venerdì, Ant-Man and the Wasp: il film dei Marvel Studios, dopo una serie di infrasettimanali non eccellenti, venerdì ha raccolto 8.4 milioni di dollari portandosi a un totale di 112 milioni di dollari.

Da segnalare l’espansione di Sorry to Bother You: il film della Annapurna ieri ha raccolto 1.5 milioni di dollari e dovrebbe chiudere il weekend con 4 milioni.

Fonte: BOM