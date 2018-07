tempo di lettura 1'

Mentre prosegue la lavorazione di, arrivano notizie sui doppiatori dei nuovi personaggi.

Variety rivela infatti che Evan Rachel Wood (Westworld) e Sterling K. Brown (This is Us) sono in trattative per entrare nel cast vocale, anche se non sappiamo quali ruoli interpreteranno: la trama del film diretto da Jennifer Lee (nuova direttrice creativa della Disney Animation) e Chris Buck è infatti avvolta nel mistero. Il sito conferma comunque che Idina Menzel, Krisen Bell e Josh Gad torneranno a doppiare Elsa, Anna e Olaf, anche se non menziona (stranamente) Jonathan Groff (doppiatore di Kristoff).

Frozen 2 uscirà il 27 novembre 2019 negli USA.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!