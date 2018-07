tempo di lettura 2'

Quest’anno alla nuova edizione del Festival di Giffoni la Warner Bros. presenterà un’interessante rassegna chiamata

In occasione dell’inaugurazione della nuova sala Atmos 4K UHD saranno infatti proiettati moltissimi amati titoli come The Shape of Water – La Forma dell’Acqua, Mad Max: Fury Road, Dunkirk e molti altri.

Qui di seguito potete leggere il comunicato stampa ufficiale con tutte le informazioni:

WARNER BROS. ENTERTAINMENT ITALIA

PRESENTA

AQUA MOVIES 4K

UNA RASSEGNA FIRMATA WARNER BROS.

INAUGURA LA NUOVA SALA 4K UHD

DI GIFFONI EXPERIENCE

L’ACQUA, TEMA DELLA 48ESIMA EDIZIONE DEL GIFFONI FILM FESTIVAL, SARÀ IL FIL ROUGE DELLA RASSEGNA

Warner Bros. Entertainment Italia porta il grande cinema al Giffoni Film Festival 2018 aprendo la manifestazione con AQUA MOVIES 4K, una rassegna di titoli in 4k UHD legati al tema centrale della 48esima edizione: “AQUA”. Si inaugura così la nuova sala dotata di tecnologia Atmos 4k UHD, con otto proiezioni serali aperte al pubblico dal 20 al 27 luglio, regalando allo spettatore la magia e l’esperienza unica di film in altissima definizione.

La rassegna si aprirà con l’ultimo kolossal capolavoro firmato da Christopher Nolan, Dunkirk, in cui l’acqua ha un duplice significato: via di fuga e prigione mortale. Sempre nel mare sono ambientati Vita di Pi e Heart of the Sea – Le origini di Moby Dick: acqua come culla di vita nel primo e mistero e pericolo nel secondo.

Giffoni Experience ha deciso di dedicare alla natura, all’ambiente e alla salvaguardia del pianeta una trilogia unica nel suo genere, che condurrà, dopo le edizioni 2018 e 2019, alle celebrazioni per il 50ennale del Giffoni Film Festival, nel 2020. In linea, dunque, con la questione fondamentale posta da Giffoni sul rispetto della natura e della Terra, non potevano mancare due titoli in cui l’acqua è risorsa e salvezza non solo nel presente ma anche nel futuro: The Martian e Mad Max: Fury Road. Si ride con l’irresistibile film d’animazione L’Era Glaciale – In rotta di collisione, in cui troviamo l’acqua in tutti i suoi stadi e come scenografia, e si vivono grandi avventure con l’intramontabile favola Pan – Viaggio sull’Isola che non c’è. La rassegna si conclude con il film vincitore di 4 premi Oscar® tra cui Miglior Film, La Forma dell’Acqua – The Shape of Water di Guillermo del Toro, una favola moderna che ha commosso e ispirato critica e pubblico e in cui l’acqua è l’elemento di congiunzione con un altro mondo.

Tutti i titoli inclusi nella rassegna saranno già disponibili in home video in 4k UHD, distribuiti da Warner Bros. Entertainment Italia.

Di seguito il calendario delle proiezioni:

• 20 luglio: Dunkirk

• 21 luglio: Vita di Pi

• 22 luglio: Heart of the Sea – Le origini di Moby Dick

• 23 luglio: The Martian

• 24 luglio: Mad Max: Fury Road

• 25 luglio: L’Era Glaciale – In rotta di collisione

• 26 luglio: Pan – Viaggio sull’Isola che non c’è

• 27 luglio: La Forma dell’Acqua – The Shape of Water