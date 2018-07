Comic-Con 2018: Aquaman, James Wan ci regala un assaggio del trailer

Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

tempo di lettura 1'

“Si fanno gli straordinari per gli ultimi ritocchi in vista di questa settimana! Eeeee!”.

James Wan è al lavoro per rifinire il trailer di Aquaman, il cinecomic con Jason Momoa nei panni del protagonista del titolo.

Come noto il filmato promozionale verrà prentato durante il Comic-Con di San Diego, in occasione del panel targato Warner Bros.

In calce trovate il tweet con cui il regista ci porta nel backstage della lavorazione del trailer.

Working overtime to put the finishing touches for this coming week!! Eeeeeee 😬 #SDCC2018 pic.twitter.com/Fgx8SxFprl

— James Wan (@creepypuppet) 16 luglio 2018